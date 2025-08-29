UEFA Champions League draw: key fixtures
Fixtures for leading clubs in the league phase of this season's UEFA Champions League, following Thursday's draw:
PARIS SAINT-GERMAIN (FRA)
Bayern Munich (h), Barcelona (a), Atalanta (h), Bayer Leverkusen (a), Tottenham (h), Sporting Lisbon (a), Newcastle (h), Athletic Bilbao (a)
REAL MADRID (ESP)
Manchester City (h), Liverpool (a), Juventus (h), Benfica (a), Marseille (h), Olympiakos (a), Monaco (h), Kairat Almaty (a)
MANCHESTER CITY (ENG)
Borussia Dortmund (h), Real Madrid (a), Bayer Leverkusen (h), Villarreal (a), Napoli (h), Bodo/Glimt (a), Galatasaray (h), Monaco (a)
BAYERN MUNICH (GER)
Chelsea (h), Paris Saint-Germain (a), Club Brugge (h), Arsenal (a), Sporting Lisbon (h), PSV Eindhoven (a), Union Saint-Gilloise (h), Pafos (a)
LIVERPOOL (ENG)
Real Madrid (h), Inter Milan (a), Atletico Madrid (h), Eintracht Frankfurt (a), PSV Eindhoven (h), Marseille (a), Qarabag (h), Galatasaray (a)
INTER MILAN (ITA)
Liverpool (h), Borussia Dortmund (a), Arsenal (h), Atletico Madrid (a), Slavia Prague (h), Ajax (a), Kairat Almaty (h), Union Saint-Gilloise (a)
CHELSEA (ENG)
Barcelona (h), Bayern Munich (a), Benfica (h), Atalanta (a), Ajax (h), Napoli (a), Pafos (h), Qarabag (a)
BORUSSIA DORTMUND (GER)
Inter Milan (h), Manchester City (a), Villarreal (h), Juventus (a), Bodo/Glimt (h), Tottenham (a), Athletic Bilbao (h), FC Copenhagen (a)
BARCELONA (ESP)
Paris Saint-Germain (h), Chelsea (a), Eintracht Frankfurt (h), Club Brugge (a), Olympiakos (h), Slavia Prague (a), FC Copenhagen (h), Newcastle (a)
ARSENAL (ENG)
Bayern Munich (h), Inter Milan (a), Atletico Madrid (h), Club Brugge (a), Olympiakos (h), Slavia Prague (a), Kairat Almaty (h), Athletic Bilbao (a)
ATLETICO MADRID (ESP)
Inter Milan (h), Liverpool (a), Eintracht Frankfurt (h), Arsenal (a), Bodo/Glimt (h), PSV Eindhoven (a), Union Saint-Gilloise (h), Galatasaray (a)
JUVENTUS (ITA)
Borussia Dortmund (h), Real Madrid (a), Benfica (h), Villarreal (a), Sporting Lisbon (h), Bodo/Glimt (a), Pafos (h), Monaco (a)
TOTTENHAM (ENG)
Borussia Dortmund (h), Paris Saint-Germain (a), Villarreal (h), Eintracht Frankfurt (a), Slavia Prague (h), Bodo/Glimt (a), FC Copenhagen (h), Monaco (a)
NAPOLI (ITA)
Chelsea (h), Manchester City (a), Eintracht Frankfurt (h), Benfica (a), Sporting Lisbon (h), PSV Eindhoven (a), Qarabag (h), FC Copenhagen (a)
NEWCASTLE (ENG)
Barcelona (h), Paris Saint-Germain (a), Benfica (h), Bayer Leverkusen (a), PSV Eindhoven (h), Marseille (a), Athletic Bilbao (h), Union Saint-Gilloise (a)
