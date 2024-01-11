Who are the ministers, state ministers?

Twenty-five ministers and 11 state ministers were inducted into the new cabinet today.
President Mohammed Shahabuddin administered the oath to the ministers held at Bangabhaban at 7pm.
The ministers are AKM Mozammel Haque, Obaidul Quader, Nurul Majid Mahmud Humayun, Asaduzzaman Khan Kamal, Dipu Moni, Tajul Islam, Faruk Khan, Abul Hasan Mahmud Ali, Anisul Huq, Hasan Mahmud, Abdus Shahid, Sadhan Chandra Majumder, RAM Obaidul Muktadir Chowdhury, Abdur Rahman, Narayan Chandra Chanda, Abdus Salam, Mohibul Hasan Chowdhury Nowfel, Farhad Hossain, Faridul Haque Khan, Zillul Hakim, Saber Hossain Chowdhury, Jahangir Kabir Nanak, Nazmul Hassan Papon, Yeafesh Osman, and Samanta Lal Sen.
Of them, Osman and Sen took oath as technocrat ministers.
Meanwhile, Nasrul Hamid, Zunaid Ahmed Palak, Simeen Hossain Rimi, Rumana Ali, Mohammad Ali Arafat, Ahsanul Islam Titu, Shafikur Rahman Chowdhury, Khalid Mahmud Chowdhury, Zaheed Farooque, Kujendra Lal Tripura, and Mohibbur Rahman, took oath state ministers.
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