Ankon to lead Bangladesh A in four-day match against South Australia

Photo: FACEBOOK

Wicketkeeper-batter Mahidul Islam Ankon has been named captain of the 14-member Bangladesh A squad for the upcoming four-day match against South Australia, scheduled to be held in Darwin from August 28 to 31.

Ankon, who made his Test debut against South Africa in Dhaka last October, will lead the side after already featuring in the ongoing Top End T20 series in Darwin as part of the Bangladesh A T20 squad.

The squad for the longer format features several players currently involved in the T20 campaign, including pacer Hasan Mahmud, top-order batter Saif Hassan, left-arm spinner Rakibul Hasan, off-spinner Nayeem Hasan, and young pacer Ripon Mondol, alongside Ankon.

Squad: Mahidul Islam Bhuiyan (Captain), Saif Hassan, Iftakhar Hossain Ifti, Mahmudul Hasan Joy, Shahadat Hossain Dipu, Amite Hasan, Yasir Ali Chowdhury, Rakibul Hasan, Nayeem Hasan, Hasan Murad, Ripon Mondol, Musfik Hasan, Md Anamul Haque, Hasan Mahmud.

Mahidul Islam AnkonBangladesh ATop End T20 Series
