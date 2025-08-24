Pakistan’s foreign minister calls on Yunus
Pakistan Foreign Minister Ishaq Dar met Chief Adviser Muhammad Yunus at the State Guest House Jamuna today.
The Chief Adviser's Press Wing confirmed the meeting in a message, but further details were not disclosed.
Dar, who is also Pakistan's deputy prime minister, arrived in Dhaka yesterday for an official visit from August 23-24 at Bangladesh's invitation.
Foreign Secretary Asad Alam Siam received Dar at Shahjalal International Airport on his arrival.
