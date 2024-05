The Bangladesh Cricket Board (BCB) has announced the Tigers squad for T20 World Cup.

Najmul Hossain Shanto [C] Taskin Ahmed [VC] Liton Kumar Das Soumya Sarkar Tanzid Hasan Tamim Shakib Al Hasan Towhid Hridoy Mahmudullah Riyad Jaker Ali Tanvir islam Sheikh Mahedi Hasan Rishad Hossain Mustafizur Rahman Shoriful Islam Tanzim Hasan Sakib

Standby For all latest news, follow The Daily Star's Google News channel. 1. Hasan Mahmud

2. Afif Hossain