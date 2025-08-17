No Babar, Rizwan in Pakistan’s Asia Cup squad
Pakistan have named a 17-member squad for the upcoming Asia Cup in the UAE, excluding veteran stars Babar Azam and Mohammad Rizwan.
Azam and Rizwan, who have not been part of Pakistan's T20 squad since December last year, were overlooked in Pakistan's Asia Cup squad as well, which will be led by Salman Ali Agha.
Star pacer Shaheen Afridi, who returned to the T20 side in the series against West Indies, has been picked for the event as well.
Before the Asia Cup, set to begin on September 9, this same group of players will represent Pakistan in a tri-series against Afghanistan and hosts UAE, set to run from August 29 to September 7.
Pakistan squad
Salman Ali Agha (c), Abrar Ahmed, Faheem Ashraf, Fakhar Zaman, Haris Rauf, Hasan Ali, Hasan Nawaz, Hussain Talat, Khushdil Shah, Mohammad Haris (wk), Mohammad Nawaz, Mohammad Waseem Jnr, Sahibzada Farhan, Saim Ayub, Salman Mirza, Shaheen Shah Afridi and Sufyan Moqim
