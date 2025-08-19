Football
Reuters, Buenos Aires
Tue Aug 19, 2025 01:03 AM
Last update on: Tue Aug 19, 2025 01:08 AM

Most Viewed

Football
Football

Messi leads Argentina's revamped squad for Venezuela and Ecuador qualifiers

Tue Aug 19, 2025 01:03 AM
Last update on: Tue Aug 19, 2025 01:08 AM
Reuters, Buenos Aires
Tue Aug 19, 2025 01:03 AM Last update on: Tue Aug 19, 2025 01:08 AM
Argentina's forward #10 Lionel Messi gestures during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Argentina and Peru at the La Bombonera stadium in Buenos Aires on November 19, 2024. Photo: AFP

Argentina's national team unveiled a revamped 31-man squad on Monday, led by Lionel Messi, for the South American qualifiers against Venezuela and Ecuador for the 2026 World Cup.

Alongside captain Messi, the squad features several young Argentine talents, including Manchester City striker Claudio Echeverri, Porto midfielder Alan Varela, and recent Real Madrid signing Franco Mastantuono.

Google News LinkFor all latest news, follow The Daily Star's Google News channel.

Coach Lionel Scaloni also called up striker Jose Manuel Lopez from Brazilian club Palmeiras for the first time.

Argentina will play Venezuela at the Monumental Stadium in Buenos Aires on September 4, before traveling to Guayaquil to play Ecuador five days later.

Having already qualified for the World Cup, the "Albiceleste" lead the qualifiers with 35 points, 10 points ahead of Ecuador in second place and Brazil in third.

Argentina squad:

Goalkeepers: Emiliano Martinez, Walter Benitez and Geronimo Rulli

Defenders: Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Juan Foyth, Nicolas Tagliafico, Marcos Acuna, Julio Soler and Facundo Medina

Midfielders: Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Alan Varela, Leandro Paredes, Thiago Almada, Nicolas Paz, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso, and Valentin Carboni

Forwards: Claudio Echeverri, Franco Mastantuono, Giuliano Simeone, Angel Correa, Julián Alvarez, Nicolas Gonzalez, Lionel Messi, Lautaro Martinez and Jose Manuel Lopez

Related topic:
Argentina football teamLionel MessiMessiArgentina coach Lionel ScaloniWorld Cup qualifiers 2026CONMEBOL World Cup qualifiersArgentina vs VenezuelaArgentina vs Ecuador
Apple Google
Click to comment

Comments

Comments Policy

Related News

Scaloni and Gareca suspended for late field exits

1y ago

Messi ‘very upset’ over MLS suspension, leaving Miami anxious over his contract extension

3w ago

Divya misses ‘Messi moment’, vows to recreate with the next trophy

2w ago

Injured Messi to miss Miami's MLS Orlando clash

1w ago

Messi says 'disappointments' forged his fabulous growth

10m ago
|বাংলাদেশ

ভারতে আওয়ামী লীগের অফিস দ্রুত বন্ধের আহ্বান ঢাকার

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলছে, বিষয়টি দুই দেশের মধ্যেকার সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ করার চলমান প্রচেষ্টাকে প্রভাবিত করতে পারে।

৬ ঘণ্টা আগে
|বাংলাদেশ

আঞ্চলিক বৈষম্য কমিয়ে আনা সরকারের অন্যতম লক্ষ্য: আসিফ মাহমুদ

৫ ঘণ্টা আগে