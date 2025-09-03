Who are the foreign leaders at China's military parade?
The following is a list of foreign heads of state or government representatives which attended the massive military parade in Beijing, showcasing China's growing firepower and geopolitical clout, as China's President Xi Jinping seeks to cast the country as the custodian of a post-US international order.
- Russian President Vladimir Putin
- North Korean leader Kim Jong Un
- Cambodia's King Norodom Sihamoni
- Vietnamese President Luong Cuong
- Laos President Thongloun Sisoulith
- Indonesian President Prabowo Subianto
- Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim
- Mongolian President Ukhnaagiin Khurelsukh
- Pakistan's Prime Minister Shehbaz Sharif
- Nepali Prime Minister KP Sharma Oli
- Maldives President Mohamed Muizzu
- Kazakhstan President Kassym-Jomart Tokayev
- Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev
- Tajikistan President Emomali Rahmon
- Kyrgyzstan President Sadyr Japarov
- Turkmenistan President Serdar Berdymukhamedov
- Belarusian President Alexander Lukashenko
- Azerbaijani President Ilham Aliyev
- Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan
- Iranian President Masoud Pezeshkian
- Republic of the Congo President Denis Sassou Nguesso
- Zimbabwe's President Emmerson Mnangagwa
- Serbian President Aleksandar Vucic
- Slovak Prime Minister Roberto Fico
- Cuban President Miguel Diaz-Canel
- Myanmar military chief Min Aung Hlaing
