Wed Sep 3, 2025 09:45 AM
Last update on: Wed Sep 3, 2025 09:51 AM

Who are the foreign leaders at China's military parade?

Wed Sep 3, 2025 09:45 AM Last update on: Wed Sep 3, 2025 09:51 AM
In this pool photograph distributed by the Russian state agency Sputnik, Russia's President Vladimir Putin (L) speaks with China's President Xi Jinping (C) and North Korea's leader Kim Jong Un (R) after a group photograph before a military parade marking the 80th anniversary of victory over Japan and the end of World War II, in Beijing’s Tiananmen Square on September 3, 2025. (Photo by Alexander KAZAKOV / POOL / AFP)

The following is a list of foreign heads of state or government representatives which attended the massive military parade in Beijing, showcasing China's growing firepower and geopolitical clout, as China's President Xi Jinping seeks to cast the country as the custodian of a post-US international order.

  1. Russian President Vladimir Putin
  2. North Korean leader Kim Jong Un
  3. Cambodia's King Norodom Sihamoni
  4. Vietnamese President Luong Cuong
  5. Laos President Thongloun Sisoulith
  6. Indonesian President Prabowo Subianto
  7. Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim
  8. Mongolian President Ukhnaagiin Khurelsukh 
  9. Pakistan's Prime Minister Shehbaz Sharif
  10. Nepali Prime Minister KP Sharma Oli
  11. Maldives President Mohamed Muizzu
  12. Kazakhstan President Kassym-Jomart Tokayev
  13. Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev
  14. Tajikistan President Emomali Rahmon
  15. Kyrgyzstan President Sadyr Japarov
  16. Turkmenistan President Serdar Berdymukhamedov
  17. Belarusian President Alexander Lukashenko
  18. Azerbaijani President Ilham Aliyev
  19. Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan
  20. Iranian President Masoud Pezeshkian
  21. Republic of the Congo President Denis Sassou Nguesso 
  22. Zimbabwe's President Emmerson Mnangagwa 
  23. Serbian President Aleksandar Vucic
  24. Slovak Prime Minister Roberto Fico
  25. Cuban President Miguel Diaz-Canel
  26. Myanmar military chief Min Aung Hlaing

