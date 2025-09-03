Who are the foreign leaders at China's military parade?

In this pool photograph distributed by the Russian state agency Sputnik, Russia's President Vladimir Putin (L) speaks with China's President Xi Jinping (C) and North Korea's leader Kim Jong Un (R) after a group photograph before a military parade marking the 80th anniversary of victory over Japan and the end of World War II, in Beijing’s Tiananmen Square on September 3, 2025. (Photo by Alexander KAZAKOV / POOL / AFP)