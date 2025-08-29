World
Fri Aug 29, 2025 12:51 PM
Last update on: Fri Aug 29, 2025 12:56 PM

Former Indian central bank governor Urjit Patel appointed IMF executive director

PHOTO: Collected

Former Reserve Bank of India Governor Urjit Patel has been appointed as executive director at the International Monetary Fund, a government statement showed on Friday.

Patel has been appointed for a period of three years.

He took over as the RBI governor from Raghuram Rajan in September 2016 and resigned from the post in December 2018, citing personal reasons.The resignation came after a prolonged public spat between the RBI and Prime Minister Narendra Modi's government.

