FOR HELP: CONTACT NEAREST ARMY CONTROL ROOM

Bangladesh Army has requested people to contact the nearest army camp if anyone faces any sabotage activities, violence and death threats. The Inter Services Public Relation Directorate (ISPR) issued a release in this regard.

Dhaka Metropolitan

Lalbagh, Dhanmondi, Mohammadpur, Shyamoli, Agargaon, Mohakhali, Tejgaon, Elephant Road and Kataban in Dhaka -- 01769051838, 01769051839

Gulshan, Baridhara, Banani, Bashundhara, Badda, Rampura, Shahjahanpur, Uttarkhan, Dakshinkhan and Banasree in Dhaka -- 01769013102, 01769053154

Mirpur-1 to Mirpur-14, Khilkhet, Uttara and Hazrat Shahjalal International Airport -- 01769024210, 01769024211

Motijheel, Segunbagicha, Kakrail, Shantinagar, Eskaton, Rajarbagh, Paltan, Gulistan and Old Dhaka – 01769092428, 01769095419

Barishal Division

Barisal -- 01769072556, 01769072456

Patuakhali -- 01769073120, 01769073122

Jhalakathi -- 01769072108, 01769072122

Pirojpur -- 01769078298, 01769078308

Chattogram Division

Noakhali -- 01769-331519, 01769-331520

Chandpur --01815-440543, 01568-734976

Feni -- 01769-335461, 01769-335434

Lakhmipur -- 01721-821096, 01708762110

Cumilla -- 01334-616159, 01334-616160

Brahmanbaria -- 01769-322491, 01769-332609

Lohagara, Patiya, Chandanaish, Banshkhali and Satkania upazilas of Cox's Bazar and Chattogram -- 01769107231, 01769107232.

Chattogram (except Lohagara, Patiya, Chandanaish, Banshkhali and Satkania upazilas) -- 01769242012, 01769242414

Dhaka Division

Madaripur -- 01769072102, 01769072103

Kishoreganj -- 01769192382, 01769202366

Tangail -- 01769212651, 01769210870

Gopalganj -- 01769-552436, 01769-552448

Rajbari -- 01769-552514, 01769-552528

Gazipur -- 01785349842, 01769092106

Munshiganj -- 01769082798, 01769082784

Manikganj -- 01769092540, 01769092542

Narayanganj -- 01732051858

Narsingdi -- 01769082766, 01769082778

Shariatpur -- 01769097660, 01769097655

Faridpur -- 01769092102, 01742966162

Mymensingh Division

Sherpur -- 01769202516, 01769202524

Netrokona -- 01769202478, 01769202448

Jamalpur -- 01769192545, 01769192550

Mymensingh – 01769208151, 01769208165

Khulna Division

Bagerhat -- 01769072514, 01769072536

Kushtia -- 01769-552362, 01769-552366

Chuadanga -- 01769-552380, 01769-552382

Meherpur -- 01769-552398, 02479921153

Narail -- 01769-552456, 01769-552457

Magura -- 01769-554505, 01769-554506

Jhenaidah -- 01769-552158, 01769-552172

Jashore -- 01769-552610, 01769-009245

Khulna -- 01769-552616, 01769-552618

Satkhira -- 01769-552536, 01769-552548

Rajshahi Division

Rajshahi -- 01769112386, 01769112388

Chapainawabganj -- 01769112070, 01769112372

Pabna -- 01769122478, 01769112480

Sirajganj -- 01769122462, 0176912226

Natore -- 01769112446, 01769112448

Naogaon -- 01769122115, 01769122108

Joypurhat -- 01769112634

Bogura – 01769112594, 01769112170

Rangpur Division

Rangpur -- 01769662554, 01769662516

Dinajpur -- 02589921400, 02589682414

Nilphamari -- 1769682502, 01769682512

Lalmonirhat -- 01769682366, 01769682362

Kurigram -- 01769662534, 01769662536

Thakurgaon -- 01769666062, 01769672616

Panchagarh -- 01973000662, 01769662661

Gaibandha – 01610652525, 01754585486

Sylhet Division

Sylhet -- 01769177268, 01987833301

Habiganj -- 01769172596, 01769172616

Sunamganj -- 01769172420, 01769172430

Moulvibazar -- 01769175680, 01769172400